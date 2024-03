Ostia Antica | blocca la corsa del bus poi litiga con l’autista | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 13 marzo 2024 – Ha preteso di salire sull'autobus fuori fermata impedendo al mezzo di proseguire, poi una volta a bordo ha iniziato a discutere con il conducente costringendolo a fermare la: è successo nel pomeriggio di ieri in viale dei Romagnoli, all'altezza del civico 685, sulla linea urbana n. 11. Il ragazzo, un 21enne romano, è stato rintracciato dai carabinieri della Stazione die statoper interruzione di pubblico servizio.