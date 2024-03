Osimhen valeva 130 milioni prima di non giocare Barcellona-Napoli (Corbo)

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2024)130di non. Lo scrive Antoniosull’edizione napoletana di Repubblica. Addio Champions, escono male i campioni del 2024. Lasciati svanire da un autolesionistico disegno societario. Si sono visti solo coraggio, dignità, orgoglio di chi è rimasto, condannato a difendere nel caos uno scudetto fragile e senza domani. La luce si era spenta subito, un gol dopo l’altro, in due minuti, ne erano passati appena 17 ed ilera immobile, stordito, steso come un pugile, è mancato solo il gong. Ma questa squadra ha sofferto per non uscire subito dall’incubo, è sopravvissuto allo choc come sanno fare solo non i bravi, ma i disperati. I poveri che non conoscono fame, sconforto, resa. on ...