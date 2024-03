Oscar 2024 | Ryan Gosling ha preparato nel dettaglio l’esibizione di I’m Just Ken

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un tripudio di glitter per, il protagonista del siparietto musicale più memorabile della 96esima edizione degli Academy Awards. Una performance sulla falsariga dell’improvvisazione, che si scopre, in realtà, concertata e studiata per molti mesi. Con il brano I’mKen, l’attore, nominato per il suo ruolo nel film Barbie, ha colorato di fucsia il palco del Dolby Theatre di Los Angeles, accompagnato da molte sue co-star e dal celebre chitarrista Slash. Con un’orchestra di 40 elementi, oltre 60 Ken e un mosaico di gigantografie della testa di Barbie,è stata la più memorabile della serata. Molly McNearney, produttrice dell’evento insieme a Raj Kapoor, Katy Mullan e Rob Paine, ha rilasciato un’intervista a Variety in cui elogia l’impegno di, dicendo: “È un vero ...