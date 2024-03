Oscar 2024 | Emma Stone premiata da Jennifer Lawrence per un motivo preciso

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Michelle Yeoh ha voluto che fossea consegnare l’come migliore attrice protagonista. La motivazione che ha dato è stata davvero tenera. E ha a che fare con la grande amicizia che lega da sempre. “Congratulazioni!!!! Ti ho confusa, ma volevo che a condividere questo glorioso momento foste tu e la tua migliore amica! Mi ha ricordato la mia amata Jamie Lee Curtis. Ci siamo sempre l’una per l’altra“, ha scritto Yeoh sul suo profilo Instagram. Perché Yeoh ha parlato di confusione? A proclamare la vincitrice è stata lei, titolare della statuetta dello scorso anno per Everything Everywhere All At Once. E da cerimoniale a dare la statuetta avrebbe dovuto essere ancora lei. ...