Oscar 2024 | Al Pacino spiega perché non ha nominato i candidati a miglior film | Non è stata una mia scelta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La star de Il padrino si difende dalle critiche per non aver gestito al meglio il momento della premiazione finale agli. Domenica sera al Dolby Theatre, Alha avuto l'onore e l'onere di dover annunciare il titolo del lungometraggio premiato con l'alnell'edizione numero 96 degli Academy Awards. La gestione del momento clou della serata da parte della star di Heat non è piaciuta molto agli spettatori. Invece di leggere tutti i titoli deinominati,ha semplicemente aperto la busta e dichiarato:"I miei occhi vedono Oppenheimer". La polemica post-Al termine della cerimonia parecchi utenti sui social hanno avanzato delle critiche nei confronti dell'attore, reo di non aver creato il giusto clima di suspence e …