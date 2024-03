Orti urbani e frutteti nei quartieri Cinque nuove aree verdi in città Al via la coltivazione condivisa

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nascono a Firenze i primi- in due ci saranno anche dei- ovveroall’interno di spazi e giardini pubblici dove cittadini e associazioni potranno sperimentare la. E’ il primo progetto ine glisaranno affidati a gruppi di cittadini, associazioni e realtà deiper una gestione comunitaria, con l’impegno a realizzare anche attività di educazione, socialità e cultura che saranno finanziate con 110mila euro. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione CR Firenze, sarà attuato grazie all’associazione Rete Semi Rurali e alla Società Toscana dicultura, ed è stato promosso dall’assessore all’ambiente Andrea Giorgio. Le ...

Nel progetto, prosegue la vicepresidente di Fondazione Cr Firenze, Oliva Scaramuzzi, "crediamo molto", perché "permette l'utilizzo e la riqualificazione di aree verdi"

