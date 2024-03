Oriana Marzoli in hotel con Cristiano Iovino | su Instagram pubblicano la stessa foto

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo ledi talpe che li hanno beccati insieme a cena,confermerebbero la loro vicinanza pubblicando laIG story, nei rispettivi profili. Si trovano in unresort di Milano, forse per festeggiare il compleanno dell'ex gieffina che oggi compie 32 anni.

Davvero LDA e Albe di Amici saranno all'Isola dei Famosi 2024 Tutto quello che sappiamo sul cast: Vladimir Luxuria, al posto di Blasi, è pronta a prendere le redini del programma. Ecco i rumor sui concorrenti più papabili ...cosmopolitan

Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi ha fatto gli auguri a Oriana Marzoli in occasione del suo compleanno: Chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello Vip sa bene che Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi non si sono mai prese in simpatia. Per gran parte del loro percorso, infatti, hanno ...novella2000

Giulia De Lellis e Damante beccati insieme: ecco dove, i dettagli: Dopo le rispettive rotture, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono apparsi nello stesso luogo: ecco cos'è successo ...gossipetv