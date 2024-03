Ora sappiamo quanti anni di vita ci ha tolto la pandemia di Covid e non è poco

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un nuovo studio ha determinato l'impatto delladi-19 sull'aspettativa dimedia a livello globale e sui tassi di mortalità. I dati sono molto peggiori di quanto stimato in precedenza. Ecco quanto ci è costata la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2.

Il nuovo sistema di abilitazione per i docenti è quasi pronto. Il Ministero dell’Università darà presto il via libera al decreto con la ripartizione dei 48.000 posti disponibili per i corsi da 60 ... (orizzontescuola)

Scoop Italia Oggi: Amadeus ha detto si per Sanremo 2025 e Sanremo 2026: Clamoroso scoop di Italia Oggi: Amadeus avrebbe accettato di condurre Sanremo 2025 ma non solo...Ecco cosa sappiamo dell'accordo tra Rai e direttore artistico ...ultimenotizieflash

Kalulu: “Per qualche settimana ho pensato di smettere ma ora ho già fame di vittorie”: Il peggio è decisamente passato per il difensore del Milan Pierre Kalulu che dopo il rientro è decisamente carico per il finale di stagione. Pierre Kalulu è stato ai box per più di 3 mesi prima di rie ...notiziemilan

Liliana Segre: «La parola genocidio ora usata per qualunque guerra»: «La parola genocidio viene usata per qualunque cosa, ma io l'ho conosciuta e sono viva per miracolo», così la senatrice Liliana Segre.lettera43