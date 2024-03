“Operazione Satellite” | il libro di Frediano Finucci alla Fabbrica del Vapore di Milano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il-inchiesta “” del giornalista, Capo della Redazione Economia ed Esteri di La7, recentemente presentato al Parlamento Europeo di Bruxelles e all’Istituto Italiano di Cultura di Londra, sarà il fulcro dell’incontro del 19 marzo, alle ore 18.00 presso ladel(Lotto 2), ain via Giulio Cesare Procaccini, 4. Nell’ambito dei Salotti dell’Intelligence, l’incontro sarà moderato dal giornalista e saggista Andrea Vento, e vedrà la partecipazione dell’autore, con relatori Novica Mrdovic Vianello, CEO e general Partner Add Value & Star Tech Ventures e (in collegamento) Simonetta Di Pippo Professor of Practice of Space Economy, Direttrice ...

