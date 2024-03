Operaio 26enne muore in un incidente sul lavoro a Caserta | sciopero dei metalmeccanici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si chiamava Giuseppe Borrelli, aveva 26 anni, e lavorava da precario. È morto martedì sera a San Marco Evangelista, nelno, dentro lo stabilimento dell’azienda Laminazione Sottile. L’è avvenuto poco dopo le 19 quando Borrelli, mentre era da solo, stava utilizzando un macchinario. Non si sa ancora quale sia stata la dinamica, ma quando è stato ritrovato da un collega ilpresentava profondi tagli alla parte superiore del corpo. Inutili i soccorsi: Borrelli, originario di Volla, era già deceduto all’arrivo dei sanitari. A chiarire le cause del decesso sarà l’autopsia, già disposta dalla procura di Santa Maria Capua Vetere che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I sindacati spiegano che il“aveva un contratto di staff leasing con l’agenzia Gi Group ed era impiegato da alcuni anni ...