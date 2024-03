Operai morti per le esalazioni Alla sbarra titolare e medico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il giudice deciderà il 4 giugno sulle posizioni di Angelo Dinosio,della ditta DiGiMa di Villanterio, e Luigi Marenzi, ilcompetente, in relazionemorte di Alessandro Brigo, 50 anni, e Andrea Lusini, 51, uccisi dall’esposizione all’acido solfidrico sprigionato da un impianto dell’azienda durante un intervento, il 28 maggio 2021. Dinosio ha scelto il rito ordinario, Marenzi ha optato per l’abbreviato, richiesta accolta. Per Dinosio, il giudice dovrà stabilire il rinvio a giudizio oppure il non luogo a procedere; mentre per Marenzi è attesa la sentenza di primo grado. Sono accusati di omicidio colposo. Inizialmente la Procura aveva chiesto l’archiviazione per il, ma il giudice a gennaio aveva chiestoProcura di procedereformulazione dell’accusa ...