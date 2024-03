Open | no giunta Senato a sequestro chat Renzi**

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - Laper le elezioni e le immunità delha bocciato la richiesta avanzata dal Gip presso la procura Firenze di autorizzare i sequestri die mail del leader di Italia Viva Matteo Renzi per il caso Open, per cui è imputato. A favore della relazione contraria alla richiesta della magistratura si sono espresse tutte le forze politiche tranne il M5S che ha votato no. La relazione delladovrà passare al vaglio dell'Aula.

