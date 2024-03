Olocausto Bianco di Ferruccio Pinotti – Recensione

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Oggi, nel nostro appuntamento letterario, Daniela Carletti ci presentadal titoloedito da BUR Rizzoli. Scopriamo insieme cosa ci svela su questa opera! Acquista il romanzoOlocasustoQuidi Daniela Carletti diPubblicato nel 2007 il libro di”, è un’esplicita denuncia nei confronti di un flagello, quello della pedofilia, che per la devastazione che produce nelle vittime e per l’entità del problema presente in tutto il mondo, deve necessariamente essere posto di continuo ...