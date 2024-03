Olivia Munn ha subito una doppia mastectomia dopo la diagnosi di cancro al seno

Olivia Munn rivela di essere stata operata a causa di una forma aggressiva di cancro al seno: Olivia Munn ha rivelato su Instagram di aver scoperto di avere un'aggressiva forma di cancro al seno circa un anno fa, dovendo quindi sottoporsi a quattro interventi chirurgici negli ultimi 10 mesi. L'...

Glen Powell in tv con la comedy Chad Powers, il trailer degli episodi finali di Grown - ish e altre news in breve: Olivia Munn raggiunge Jon Hamm in Your Friends and Neighbors Sempre Apple TV+ ha ingaggiato la star di The Newsroom Olivia Munn per un ruolo non meglio precisato nella serie drammatica Your Friends ...