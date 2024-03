Olivia Munn ha avuto un tumore al seno e doppia mastectomia | “Sono fortunata”

(Di mercoledì 13 marzo 2024)ha spiegato che lo scorso anno lestati diagnosticati due tumori ad entrambi i seni, rilevati con esami molto approfonditi. Purtroppo, trattandosi di due tumori molto aggressivi, i luminale b, l’attrice e regista è stata sottoposta ad unaha sottolineato di aver voluto condividere la sua storia su Instagram per aiutare altre persone che stanno affrontando il suo stesso percorso e per sensibilizzare sulla necessità di effettuare controlli medici preventivi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da o l i v i a (@ha raccontato che quando ha fatto la mammografia annuale, non le era stato trovato nulla, però il suo medico, la ...

Olivia Munn affiancherà Jon Hamm nella prossima serie drammatica Apple TV+ creata da Jonathan Tropper. Olivia Munn è stata scritturata accanto a Jon Hamm in Your Friends and Neighbors, la prossima ... (movieplayer)

Olivia Munn rivela di essere stata operata a causa di una forma aggressiva di cancro al seno: Olivia Munn ha rivelato su Instagram di aver scoperto di avere un'aggressiva forma di cancro al seno circa un anno fa, dovendo quindi sottoporsi a quattro interventi chirurgici negli ultimi 10 mesi. L'...

Glen Powell in tv con la comedy Chad Powers, il trailer degli episodi finali di Grown - ish e altre news in breve: Olivia Munn raggiunge Jon Hamm in Your Friends and Neighbors Sempre Apple TV+ ha ingaggiato la star di The Newsroom Olivia Munn per un ruolo non meglio precisato nella serie drammatica Your Friends ...