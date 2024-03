Olanda | Wilders rinuncia | “Non ho sostegno per diventare premier”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Geertgetta la spugna. A quasi quattro mesi dalle elezioni, il leader del Partito di estrema destra olandese (Pvv), trionfatore del voto, ha scritto su X: "Possosolo se tutti i partiti nella coalizione mi sostengono. Non è questo il caso. L'amore per il mio Paese e gli elettori è grande ed è più importante della mia posizione". Alle elezioni del 22 novembre scorso, il Pvv diera arrivato primo, ottenendo 37 dei 150 seggi del Parlamento. Ieri alcuni media olandesi avevano parlato di uno scenario in discussione per cui i leader dei quattro partiti che stavano negoziando – oltre al Pvv, il Partito popolare per la libertà e la democrazia deluscente Mark Rutte, di centro-destra, il Movimento civico-contadino Bbb e il ...

