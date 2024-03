Ok finale del Pe ai nuovi standard sulle emissioni Euro 7

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Via liberadella Plenaria dell'camera - con 297 voti a favore, 190 contrari e 37 astenuti - aidi emissione7 per ridurre leinquinanti e fissare requisiti di durata delle batterie per auto, furgoni, autobus e camion. L'Aula di Strasburgo ha confermato l'intesa raggiunta con gli Stati lo scorso 18 dicembre, mantenendo gli attuali limiti di emissione di gas di scarico6 per auto e furgoni e limitando la stretta alle particelle inquinanti derivate da batterie e pneumatici.

Alfonso Signorini - Grande Fratello (US Endemol Shine) “Siamo in dirittura d’arrivo”, ha ricordato ieri sera Alfonso Signorini. Manca sempre meno alla fine del Grande Fratello , in onda dallo ... (davidemaggio)

Via libera finale della Plenaria dell' Euro camera - con 297 voti a favore, 190 contrari e 37 astenuti - ai nuovi standard di emissione Euro 7 per ridurre le emissioni inquinanti e fissare requisiti di ... (quotidiano)

Europa League – Atalanta, Milan e Roma, quarti a un passo Conference League – Fiorentina-Maccabi: trionfo viola a 1,30 su Sisal.it: Milan che vede i quarti di finale a 1,04 rispetto all’11 dello Slavia ... in gol a 3,25. L’Atalanta, reduce del pareggio in Portogallo, riceve lo Sporting Lisbona per approdare tra le migliori otto ...adnkronos

Sharon Stone shock: "Un produttore mi chiese di dormire con Billy Baldwin": Rivelazioni shock di Sharon Stone nel podcast di Louis Theroux. Il produttore di un film le avrebbe chiesto di andare a letto con il suo co-protagonista.gazzetta

ITALIANO, Futuro La società sa come la penso: Giornata di vigilia in casa Fiorentina: domani infatti i viola (alle ore 18.45) sono attesi all’Artemio Franchi per il match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League ...firenzeviola