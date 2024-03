“Oh | finalmente lo ha capito” Sergio e Greta | cambia tutto al Grande Fratello Il pubblico è senza parole

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Alsi parla del rapporto traRossetti eD’Ottavi. Il concorrente e l’ex volto di Temptation Island sono da tempo vicini e anche se ilnon apprezza particolarmente la loro vicinanza sembra che ci sia un certo feeling e anche attrazione. Questo fino a pochi giorni fa, quando addirittura il concorrente aveva nominato Simona Tagli per prendere le difese diD’Ottavi non ha mai nascosto la sua cotta per l’ex tentatrice di Temptation Island, arrivata alper mettere zizzania tra gli ex fidanzati Perla Vatiero e Mirko Brunetti, ma la giovane non è mai andata oltre chiacchiere e coccole e ha confessato di non voler avere nessun approccio in casa. Nonostante ...