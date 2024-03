Occupazione femminile | il tasso più alto a Bologna A Napoli e nelle altre città del Sud i valori più bassi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bolzano è la prima provincia italiana perdinel complesso (al 74,4% tra i 15 e i 64 anni) mentre Caltanissetta è l’ultima con appena il 37,7%. E’ quanto emerge sulle tabelle Istat sul mercato del lavoro riferite al 2023 secondo le quali la provincia con ildipiùè peròcon il 69,4% (è al 69,3% a Bolzano), con oltre 46 punti in più rispetto all’ultima in classifica che è Caltanissetta con il 23,1%. In pratica nella provincia siciliana risulta occupata meno di una donna su quattro. Tra le province con ildipiù basso c’ècon il 41,6% complessivo e il 28,4% delle donne che fa meglio di Crotone (40,3% nel complesso, 25,5% per le donne) e ...

Occupazione femminile: a Torino al via il progetto per aiutare le ragazze a trovare lavoro: Dopo Milano, Torino scende in campo per promuovere l'Occupazione femminile. L'associazione Torino Città per le Donne lancia il progetto "WomenToring" per promuovere la presenza femminile in ambito ...torinoggi

Cattani: "Aiutare chi vuole diventare genitore tra mission Farmindustria": "Aiutare chi vuole diventare genitore. E' una delle mission delle imprese farmaceutiche per i propri dipendenti attraverso strumenti concreti di welfare, prevenzione e formazione. Misure che hanno con ...adnkronos

Inaugurato il "Parco delle Donne": Inaugurato ieri pomeriggio il “Parco delle donne”, iniziativa promossa dal Lions Club Cremona Europea in collaborazione con l’Amministrazione comunale per la rigenerazione di uno spazio verde e l’inti ...cremonaoggi