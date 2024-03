“Occhio che ci facciamo male” Grande Fratello | confronto in giardino | Alessio avverte Perla

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Quando manca meno di un mese alla fine delnella Casa tutti i nodi stanno venendo al pettine. Nelle ore scorse è andato in scena untra. I due ragazzi, che prima sembravano molto vicini, si sono progressivamente allontanati da quando lui ha messo gli occhi su Anita. Una decisione che non convince il pubblico, che sembra non credere a questa nuova coppia nata un po’ dal nulla, ma chedifende a spada tratta. >> “Non può essere successo davvero”. Ida, che macello a Uomini e Donne: torna di nuovo Mario, poi lo choc generale Con i sui compagni di avventura e con Alfonso Signorini. Durante la scorsa puntata ha infatti dichiarato di avere un sentimento sincero verso Anita. “Ci sono molto dentro, io sono molto lucido, ho provato ...