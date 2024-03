NXT 12 03 2024 Un cowboy nella giungla

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, la strada verso Stand&Deliver è finalmente sgombra, questa puntata darà il via al feud fra il campione NXT e Tony D, vedrà gli sviluppi del ritorno di Trick, le conseguenze dell’attacco di Roxanne a Lyra e un match per il titolo Nordamericano, titolo che negli ultimi 2 anni e mezzo ha acquisito un valore pari a quello principale. Al tavolo di commento veniamo informati che si terranno 3 tag team match in queste settimane, i vincitori dei quali disputeranno un triple tag team match e la squadra che trionferà alla fine affronterà Bron Breakker(“il Piu grosso di tutti” cit.ManOfTheHour) e Baron Corbin a S&D. Il primo match di qualificazione coinvolge Joaquin Wilde e Cruz Del Toro come rappresentanti del Latin World Order, ma ancora prima che raggiungano il ring vengono aggrediti alle spalle dagli Out of Mood LWO vs OTM(w/SCRYPTS) (3,5 / ...