Nuovo punto prelievi della Misericordia nella sede di Confartigianato Imprese Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 febbraio 2024 – Unservizio per la salute dei cittadini del Quartiere 4.di via di Empoli, mette a disposizione uno spazio per ildegli ambulatori. Il, il quindicesimo degli ambulatori, attivo il mercoledì e il venerdì orario 7,30-9,30, è stato inaugurato quest’oggi. “L’apertura di questoè una bella notizia – ha detto l’assessore a Welfare e presidenteSocietàSalute ...