Nuovo infortunio per il big della Roma | tifosi preoccupati

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Trema De Rossi:per uno dei giocatori più importanti dei giallorossi. Stagione dalle due facce per la. Da una parte, il pessimo inizio con José Mourinho, ex allenatore dei giallorossi, che dopo due finali europee consecutive nei primi due anni sulla panchina dei Capitolini, questa stagione stava deludendo molto le aspettative dei propri, arrivando a gennaio con un distacco notevole dal quarto posto in classifica. All’allenatore portoghese è poi subentrato Daniele De Rossi, ex giocatore e bandiera, che ha iniziato molto bene la sua avventura come tecnico in Serie A. Infatti l’italiano, nelle prime 8 giornate di Serie A, ha portato a casa 19 punti, vincendo sei partite, pareggiandone una con la Fiorentina per 2-2 e perdendo contro l’Inter capolista ...

Arrivano brutte notizie per il Bologna : ?Jesper Karlsson si è fermato nuovamente per infortunio . L'attaccante svedese ex Az Alkmaar,... (calciomercato)

Bologna , 6 marzo 2024 – Non c’è pace per Jesper Karlsson . L’attaccante rossoblù, rientrato in campo appena due settimane fa nella sfida contro il Verona, si ferma di nuovo per infortunio . Lo ... (sport.quotidiano)

Milano, Sala: “Perchè investire in un Nuovo stadio”: Visualizzazioni: 427 Giuseppe Sala, nel sua Nuovo format su Instagram “Cose in Comune“, ha affrontato l’argomento stadio, non capacitandosi di come i due club milanesi siano più propensi a spendere pe ...calciostyle

Sedici partite senza Zirkzee: Motta sa come si fa: Premessa d'obbligo, per non sembrare pazzo: l'infortunio del miglior giocatore è una rogna. Fine, non ci sono dubbi. Ma il calcio sa attrarre nuove opportunità nelle difficoltà e soprattutto fornisce ...tuttobolognaweb

Brutto infortunio per Crespi: per il portiere si teme la rottura del tendine d’Achille: Brutte notizie da Follo, dove il secondo portiere dello Spezia Gian Marco Crespi ha subito un infortunio che preoccupa. Per il giovane portiere, arrivato in gennaio dalla Juventus, si teme la rottura ...cittadellaspezia