Nuovo attacco al Piano del porto | Possibile erosione per 3 | 5 km

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Con ilregolatore del, che prevede tra le altre cose il prolugamento della diga sopraflutto per due navi da crociera, c’è possibilità di ulterioredella spiaggia fino a 3,5 chilometri dallo scalo e non 500 metri come era sempre stato affermato. E’ stata la stessa Autorità portuale ad ammetterlo parlando di "errore". "Nella relazione – afferma l’Autorità portuale – è stato erroneamente trascritto 500 metri quale distanza sottoflutto oltre la quale si può ritenere esaurita l’influenza del prolugamento della diga sopraflutto prevista dalregolatore. In ogni caso l’interferenza sulla morfodinamica litoranea riconducibile alla presenza anche delle sole attuali opere foranee delsi esaurisce entro il transetto 15, ovvero entro circa 3,5 km ...