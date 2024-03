Nuove regole | la via italiana all’IA Meloni mette sul piatto un miliardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il governo punta unsull’intelligenza artificiale. Lo ha annunciato la premier Giorgiain un video-messaggio al convegno "L’intelligenza artificiale per Italia". L’investimento passerà attraverso Cassa Depositi e Prestiti, "sia creando un nuovo fondo di investimento specializzato sull’IA, sia usando fondi di investimento già attivi a che coinvolgono questa tecnologia", ha precisato. E ha aggiunto: "È un meccanismo che chiaramente parte per fare moltiplicatore e che serve a attirare ulteriori investimenti".ha poi annunciato che il governo sta predisponendo "un provvedimento di legge che ha come obiettivo quello di stabilire alcuni principi, determinare lecomplementari a quelle del regolamento europeo che è in via di approvazione e individuare le misure più ...