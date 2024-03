Nuova allerta meteo per domani | le zone a rischio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Non si ferma il maltempo. Per, giovedì 14 marzo,arancione peridraulico eidrogeologico in alcuni settori del Veneto e dell’Emilia Romagna. Prevista anche unagialla peridrogeologico in altri settori dell’Emilia Romagna. Per quanto riguarda il resto d’Italia, nella mappa pubblicata sul sito della Protezione civile, è verde per la giornata di giovedì, vuol dire quindi che sono assenti rischi significativi dovuti al maltempo.Leggi anche:, arriva l’anticiclone africano: esplode la primavera con sole e temperature elevate L’per giovedì 14 marzo Sul sito della Protezione civile troviamo il ...