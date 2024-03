NUC – CHIERI | FINALE DI COPPA CEV GRATUITAMENTE IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Siamo arrivati all’attodi questaCev femminile e le due squadre pronte a contendersi il titolo sono Nuc eIl NUC è una squadra svizzera che ha sicuramente sorpreso tutti in quanto nessuno si aspettava un possibile risultato così prestigioso.In semi, all’andata ha vinto 3-1 in casa del Budowlani Lodz, al ritorno ha perso in casa 3-1 ed ha guadagnato l’accesso alla finalissima grazie al Golden set vinto con il punteggio di 15-13 1° volta storica per il Nuc che potrà giocarsi il tutto per tutto controed andare così alla caccia del titolo.in semiha battuto in Paris Saint Cloud, 3-2 all’andata davanti al proprio pubblico e 3-0 in trasferta, guadagnandosi così meritatamente l’accesso ...