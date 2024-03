Novi Ligure | prova a investire l’ex | scende dall’auto e la picchia Arrestato per tentato omicidio – Il video

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un uomo hadicompagna lanciando l’auto a tutta velocità sul viale pedonale di, in provincia di Alessandria. Il cinquantenne, di origini albanesi, ricostruisce il Corriere della Sera, non accettava la fine della relazione. L’azione è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza e acquisita dai carabinieri. Mentre la 41enne era a terra e chiedeva aiuto dopo ilinvestimento, l’uomo è scesoe ha iniziato arla. A fermarlo un carabiniere, brigadiere capo in pensione, 71enne. La donna aveva lasciato il compagno da una settimana. Ma dopo qualche giorno di separazione l’uomo si è presentato sotto casa chiedendo a lei di salire in auto. Davanti al no della donna l’ha seguita in auto imboccando il ...

