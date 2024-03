“Non vuoi dire ‘io so’ fascista' ” | scontro Calenda-Vannacci a Di Martedì – Video

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) –a Disu La7 tra il leader di Azione Carloe il generale Roberto. Il militare, autore del libro 'Il mondo al contrario', incalzato dal conduttore, Giovanni Floris, che gli chiedeva un giudizio su Mussolini e il fascismo, ha ribadito di non voler dare giudizi "di un uomo politico L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mar Rosso, Houthi: “Attaccati due cacciatorpedinieri Usa” Ornella Muti in Russia con la figlia Naike: “Libere di esprimerci” Sanità e nuove tariffe dal 1° aprile, a rischio alcuni interventi: ecco quali Gaza, primo giorno di Ramadan tra stallo nei negoziati e carestia Sei Nazioni, Innocenti: “Quesada ct top, prima critiche feroci e ora stanno zitti” Università, team di ...

Per ora è solo una promessa. Ma di quelle che non si dimenticano, soprattutto crescendo. Bianca Balti , modella e volto di brand internazionali di moda e luxury, ha deciso che farà a sua figlia ... (ilfattoquotidiano)

Non mi stupisce la richiesta del terzo mandato: il potere fossilizza: di Carmelo Zaccaria Governare, si sa, non è uno scherzo. Serve molta abnegazione, energia mentale e capacità seduttiva. Oltre ad un pizzico di sano cinismo, come raccomandato da Machiavelli. Un fisico ...ilfattoquotidiano

Napoli, manca ancora la mentalità europea che invece ha l'Inter: La due giorni delle italiane in Spagna è iniziata con un passo falso. Ora, però, anche i nerazzurri devono fare attenzione: per loro sarà un vero e proprio esame di maturità contro un avversario come ...gazzetta

Flashmob contro la violenza: "Non vogliamo sedie vuote": Rete Rosa, centro antiviolenza capofila del comprensorio saronnese, propone un flash mob in Municipio per l’otto marzo. "Non vogliamo altre sedie vuote!" è lo slogan dell’iniziativa di sensibilizzazio ...ilgiorno