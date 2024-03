“Non vuoi dire ‘io so’ fascista’” | scontro Calenda-Vannacci a Di Martedì – Video

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 (Adnkronos) –a Disu La7 tra il leader di Azione Carloe il generale Roberto. Il militare, autore del libro 'Il mondo al contrario', incalzato dal conduttore, Giovanni Floris, che gli chiedeva un giudizio su Mussolini e il fascismo, ha ribadito di non voler dare giudizi "di un uomo politico e di un periodo storico. Lo ha già giudicato la storia – ha affermato-, non c'è bisogno del mio giudizio". "Quando mi chiedono chi è Benito Mussolini – ha aggiunto il generale – e io devo dare una risposta da dizionario io rispondo che è uno statista". Parole a cui ha ribattuto con pacata durezza il leader di Azione Carlo: "Quando dice 'è uno statista' lei sta dando un giudizio, e il suo giudizio è 'è un uomo di ...

Per ora è solo una promessa. Ma di quelle che non si dimenticano, soprattutto crescendo. Bianca Balti , modella e volto di brand internazionali di moda e luxury, ha deciso che farà a sua figlia ... (ilfattoquotidiano)

Napoli, manca ancora la mentalità europea che invece ha l'Inter: La due giorni delle italiane in Spagna è iniziata con un passo falso. Ora, però, anche i nerazzurri devono fare attenzione: per loro sarà un vero e proprio esame di maturità contro un avversario come ...gazzetta

Chiara Ferragni rompe il silenzio: «La separazione con Fedez Non è una scelta mia». E lui lancia frecciatine su Instagram: Per questo capitemi se pubblico meno, faccio quello che posso, non posso dirvi tutto ... Nelle stories, ha anche postato il brano L'hai voluto tu e, in particolare, il passo in cui canta «Nuove ...ilmessaggero

Scontro Calenda-Vannacci a Di Martedì: «Non vuoi dire 'io so' fascista'»: Scontro a Di Martedì su La7 tra il leader di Azione Carlo Calenda e il generale Roberto Vannacci. Il militare, autore del libro 'Il mondo al contrario', incalzato dal ...ilmessaggero