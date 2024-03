“Non tutto è scritto nel DNA” | il nuovo libro di Gianvito Martino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Se peril secolo scorso gli scienziati hanno indagato a fondo il ruolo del DNA nel determinare chi siamo, negli ultimi decenni lo sviluppo dell’epigenetica sta dimostrando quanto l’ambiente e il contesto psicosociale possano anch’essi rilevarsi fondamentali. Mappare il codice genetico di un organismo non è sufficiente per prevedere come si svilupperà, perché la funzione del nostro DNA è influenzata anche dagli stimoli esterni, come l’attività fisica e la dieta, le relazioni personali e le abitudini sociali. Questa prospettiva stravolge il paradigma riduzionista che ha caratterizzato lo studio della vita, per cui le cause delle malattie vanno ricercate sempre a livello molecolare, marginalizzando il ruolo della psiche e delle manifestazioni psicosomatiche nell’influenzare i processi biologici. Noi non siamo il prodotto di istruzioni fisse e invariabili, scritte ...