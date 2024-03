Non solo Napoli | parla Samardzic

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il tormentone ‘’ dei mesi scorsi, senza dimenticare che in precedenza l’Inter… Il centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio in cui ha raccontato il suo trasferimento all’Inter saltato in estate: “Ho imparato a essere glorificato ma anche a prendere qualche batosta. Come la scorsa estate. Ho vissuto in prima persona una situazione spiacevole. Stavo trattando con l’Inter, ma poi non se n’è fatto di niente. Era agosto, ricordo bene, e non si leggeva d’altro”. Non: i primi problemi trae l’Inter “Quando sono sorti i primi problemi, ho aperto il telefono e ho trovato tantissimi insulti in chat. E ogni ora aumentavano. Ogni commento sul mio profilova di quello. Mi sono subito detto: ‘Laki, ...