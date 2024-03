Non solo Kate Middleton | le altre sole 9 volte in cui i royal si sono scusati

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo la figuraccia della foto ritoccata,è stata costretta a fare pubblica ammenda. Troppo grave l’errore commesso dalla principessa del Galles – sarà poi vera la versione ufficiale? – di diffondere, in occasione della Festa della Mamma, un’immagine familiare piena di ritocchi. La futura regina, in una storia su Instagram, ha scritto: «Come molti fotografi amatoriali, ogni tanto sperimento con l’editing. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice Festa della mamma. C.». Un’ammissione di colpa da ammirare – o, piuttosto, l’unico modo per provare a uscire dignitosamente dall’epic fail ...

“Isolitudine e non solo”: Roberto Ruaro corona il sogno di un libro di sue foto sulla Gallinara: Con grande perseveranza nel tempo, giorno dopo giorno, diverse volte nelle 24 ore, ha fotografato l’Isola Gallinara ed ora una selezione di immagini è parte del libro “Isolitudine e non solo” di ...savonanews

Filosofia. Ivan Illich e Alexander Langer uniti per l'ecologia e la giustizia sociale: Dentro al “cuore di tenebra” del problema ecologico, che genera smarrimento davanti alla modernità, guida l'ultimo libro di Mauro Bozzetti. Attraverso le tesi dei due intellettuali mitteleuropei ...avvenire

Snapdragon X Elite: Il terrore di Intel si presenta in un numero sorprendente di varianti, tra cui Snapdragon X Plus: Potrebbe non esserci solo uno Snapdragon X Elite per tutti, come Qualcomm ha recentemente cercato di farci credere. Dopo l'ultima fuga di notizie sui driver, ora sappiamo che ci sono almeno otto varia ...notebookcheck