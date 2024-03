“Non sei tu la mia scelta” L’annuncio di Brando e subito la reazione di Beatriz a Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024), finalmente la. Non è ancora andata in onda, ma le anticipazioni della registrazione avvenuta il 12 marzo 2024 sono uscite praticamente in diretta. Il percorso del tronista nella trasmissione di Maria De Filippi è stato caratterizzato da numerosi alti e bassi, soprattutto durante nelle ultime settimane, con il 22enne che ha ammesso più volte di avere dei dubbi e di non essere certo della decisione. Erano rimaste in due,e Raffaella, ma come abbiamo visto in questi ultimi tempi seppur sono riuscite a incuriosirlo lo hanno messo nello stesso tempo in difficoltò. E c’è voluta parecchio ragionamento (e pazienza del pubblico, sempre più impaziente di conoscere il ‘verdetto’) per arrivare a scegliere una delle due corteggiatrici. Leggi anche: “Figlio mio, devo ...