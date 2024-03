(Di mercoledì 13 marzo 2024) Milano, 13 marzo 2024 – Non? Ci sono alcune piccole “strategie” che si possono adottare perladeled evitare il rischio delle notti a rigirarsi nel letto. Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di medicina deldell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di Neurologia alla facoltà di Psicologia dell'università Vita-Salute San Raffaele, ha stilato un decalogo di, un piccolo “del” in vista della Giornata mondiale delin programma venerdì 15 marzo. Un problema che tocca da vicino i milanesi: come emerso da un’analisi dell’osservatorio Sanità di Unisalute uno su tre ha dichiarato di non essere soddisfatto della ...

Non riuscite a pagare le rate del mutuo? Il creditore ha iniziato la procedura di espropriazione dell’immobile? Ebbene, in queste circostanze, quante volte avete ricevuto telefonate di sollecito, ... (ilfattoquotidiano)

Non riuscite a dormire bene Ecco il galateo del sonno: i consigli pratici dell’esperto per migliorare la qualità del riposo: Il primario Luigi Ferini Strambi (San Raffaele di Milano): ecco come creare delle condizioni che favoriscano l'addormentamento ...ilgiorno

Gatto cade in una sostanza chimica pericolosa poi scappa. Allarme sanitario in Giappone: L'animale, infatti, è riuscito a tornare a galla e a scomparire nel cuore della notte; per questa ragione le autorità sanitarie nipponiche hanno lanciato l'allarme chiedendo espressamente alla ...fanpage