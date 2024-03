Non riceve convocazione in tribunale perché il fax non funziona | condannato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Non ha partecipato al processo in cui era imputato,nessuno lo aveva avvisato. La causa? Un fax malnte.Un uomo di Perugia di 50 anni si è ritrovatoin assenza dopo aver mancato di comparire davanti alla Corte d’Appello di Perugia, a causa di una notifica di citazione in giudizio mai ricevuta. L’imputato, che ha avuto nove difensori d’ufficio diversi in nove udienze, ha attribuito la mancata ricezione della notifica a un guasto al fax del suo avvocato. Nonostante il suo tentativo di appellarsi alla Cassazione, sostenendo di non essere stato informato adeguatamente sul processo a causa del fax difettoso, il suo ricorso è stato respinto.Il motivo del rifiuto del ricorso, come riportato da Perugia Today, risiede nell’incapacità del fax del difensore di fiducia dire notifiche. La ...