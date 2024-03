Non può essere l’Ue a decidere quando ristrutturo casa mia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Questa nuova direttiva delle case green è una cosa da pazzi. Ne parlano un po’ tutti quanti i giornali dopo il via libera di ieri da parte del Parlamento europeo. Ricordatevelo e segnatevelo: in Europa hanno votato “no” solamente Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Cosa dice questa direttiva? Prevede che dal 2026 al 2030 dovremmo ridurre del 16% il consumo energetico delle nostre case “usate”, mentre quelle nuove dovrannocostruite a impatto zero di CO2 dal 2030. È una roba che mi fa venire il sangue al cervello, soprattutto perché queste cose si traducono in un botto di soldi che i proprietari dovranno mettere di tasca propria per adeguare le loro case alle direttive europee. E se questa specie di incubo secondo cui il mondo sta finendo fosse un’esagerazione? E se ci stessimo sbagliando, un po’ come successe negli anni 70 sul raffreddamento del pianeta? Noi ...