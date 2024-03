Non mi bastano 9 000 euro di pensione | ho desideri e bisogni

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Percepire 9.000al mese difarebbe felice chiunque, o quasi. Non vale per l'ex giornalista economico francese Jean-Marc Sylvestre, che ospite di del programma "Chez Jordan" in onda su C8 non ha esitato a rivelare l'importo della suada 9.000al mese. "È legale! Questa...

Puoi essere un attore famoso con tanto di candidatura all’ Oscar (alla fine ha vinto Robert Downey Jr. come miglior attore non protagonista), ma quando tua moglie ti richiama all’ordine c’è poco da ... (milleunadonna)

Rincari bollette luce e gas: il fallimento degli aiuti. Bonus e rate non bastano: I consumatori: il problema delle maxi bollette non è ancora stato risolto. "Famiglie in ginocchio". Aumentano le richieste di pagamenti diluiti: Eni segna più 60%, Hera più 50% Il 55% degli italiani ...ilrestodelcarlino

Rischia lo sfratto con i suoi bimbi: “Ho due lauree italiane, ma non trovo lavoro per le mie origini”: Karim (nome di fantasia) è un 35enne di origini straniere, con due lauree in Italia, ma pur essendo biologo nutrizionista, non riesce a trovare un lavoro ...fanpage