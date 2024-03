Non era questo Va in onda il servizio sbagliato | come reagisce Berlinguer

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ambiente e inquinamento climatico. Se ne parla nel corso della puntata di "Prima di domani" inil 13 marzo su Rete4. La conduttrice Biancalancia il. "Vi voglio far vedere queste immagini che ci ricordano a tutti quello che sta succedendo non solo in Europa ma in tutto il mondo e perè comunque necessario intervenire - dice- Poi è ovvio che lo Stato deve aiutare chi non ce la fa a sostenere queste spese". Sfortunatamente, però, parte ilche parla della nuova direttiva europea sulle case green. Dopo una manciata di secondi, però,interviene e interrompe tutto: "Naturalmente non erailche vi avevo annunciato - dice ...