Non dà pace alla ex e insegue un suo parente | stalker arrestato in “flagranza differita”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Castel Goffredo (Mantova) – Non lasciava inla ex e nemmeno i suoi parenti. Era arrivato a seguirne uno in auto, costringendolo a rifugiarsistazione dei carabinieri. Per questi comportamenti persecutori i carabinieri di Castel Goffredo (Mantova) hannoindi reato un cinquantenne residente nell'Alto Mantovano. L’uomo è accusato di atti persecutori nei confronti della ex convivente. In particolare, i militari di viale Montegrappa, al termine di una rapida attività d'indagine, hannol'uomo dopo che la donna, nei giorni scorsi, aveva raccontato di essere vittima, ormai da mesi, delle condotte persecutorie dell'ex fidanzato. Il 50enne avrebbe avuto atteggiamenti vessatori e molesti nei suoi confronti, fino a seguire con la propria auto un suo ...

