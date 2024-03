No del Senato al terzo mandato dei governatori Bocciato l' emendamento della Lega

Roma, 13 marzo 2023 – La Giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta della procura di Firenze per il sequestro della corrispondenza elettronica (in particolare le chat ) di Matteo ... (lanazione)

Come prevedibile e nel solco delle decisioni precedenti la Giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta della procura di Firenze di sequestrare la corrispondenza elettronica di Matteo ... (ilfattoquotidiano)

18.45 Tensione in Parlamento dove la Lega ha proposto un emendamento per cancellare il ballottaggio per i comuni con più di 15mila abitanti se uno dei candidati supera il 40% delle preferenze. ... (televideo.rai)

Ok definitivo del Parlamento al Decreto ex Ilva: NOVI LIGURE- C’è l’ok definitivo del Parlamento al decreto legge ex-Ilva: l’aula della Camera ha approvato con 154 sì e 46 no. Il provvedimento era già stato approvato dal Senato lo scorso 5 marzo. Il ...telecitynews24

Al via iter in commissione Cultura al Senato per tutela alunni con alto potenziale intellettivo: “Oggi, in commissione Istruzione al Senato, abbiamo incardinato il ddl Lega che prevede ... Cosa prevede il disegno di legge Interventi strutturati: L’articolo 1 del ddl chiede di prevedere interventi ...orizzontescuola

Fitto: sulla riuscita del piano italiano si gioca molto del futuro Ue: Il Pnrr italiano ””non è soltanto il più grande in Europa ma è anche la più grande scommessa del Next Generation Eu. La riuscita del Pnrr italiano è la riuscita del Next Generation Eu, quindi un model ...conquistedellavoro