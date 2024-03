Nicosanti | Sogniamo la coppa Nel 2016 portò bene per i playoff

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nei suoi quasi nove anni di presidenza della Pallacanestro 2.015, per Giancarloquella che si svolgerà sabato e domenica a Roma sarà una Final Four diItalia dal sapore speciale. Dopo quella di B vinta nel, dopo quella raggiunta ma non giocata causa Covid nel 2020, e dopo l’eliminazione precoce ai quarti contro Udine in quella di Cervia del 2021, tutti si augurano che questa possa essere la volta buona per alzare un trofeo importante. Presidente, cosa rappresenta questa Final Four, per lei, per il club e per la città di Forlì? "Credo innanzitutto un grande motivo d’orgoglio. Ricordiamo che con questo formato hanno avuto l’accesso per Roma solo le prime due squadre di ogni girone e credo le migliori finora: Cantù, Trapani, Fortitudo e Forlì, a cui nessuno ha regalato nulla. Ora ...