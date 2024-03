News bomba su Sanremo e Amadeus | la decisione finale sulla conduzione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Niente addio aper? A leggere l'articolo di Italia Oggi sembra proprio così. Il quotidiano parla della situazione del conduttore televisivo e non usa condizionali: “cestina l'addio ae accetta la maxi-offerta dell'a.d. Rai, Roberto Sergio. Ladi altre due edizioni del Festival, uno show con Fiorello su Rai 1 nel periodo caldo (per la tv) di inizio dicembre, la continuazione dei preserali Affari Tuoi e Soliti Ignoti”. Restano da limare solo alcune clausole del contratto in scadenza, ma, secondo quanto filtra dai vertici di viale Mazzini, la firma è imminente dopo che Sergio gli ha sottoposto la proposto e lui ha detto di sì. Scatenando la gioia in casa Rai. Sempre da Italia Oggi viene sottolineato che Mara Venier, per restare in casa Rai, condurrà ...