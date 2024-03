Nella nuova puntata il figlio di Donna Wanda dice addio all' istituto penitenziario e si prepara a una nuova vita 

(Di mercoledì 13 marzo 2024) A Mare fuori 4 arriva un altro colpo di scena. Negli episodi in onda stasera alle 21.20 su Rai 2 Carmine Di Salvo lascia l’IPM per cominciare unavita. Unnecessario per la trama, che apre così a nuovi scenari in vista della quinta stagione. “Mare fuori”, su Raiplay tornano le video #Confessioni dei personaggi X Leggi anche ...

Immaginate di trovare il modo di scoprire tutti i segreti del processo creativo dietro le collezioni di Bottega Veneta , capire cosa passa per la mente di Matthieu Blazy mentre architetta quei look ... (gqitalia)

La star di Zoolander interpreterà Pryce Cahill nel nuovo progetto di Jason Keller ancora senza titolo. nuova avventura sullo schermo per Owen Wilson , scelto come protagonista di una nuova serie ... (movieplayer)

La star di Zoolander interpreterà Pryce Cahill nel nuovo progetto di Jason Keller ancora senza titolo prodotto da Apple TV+. nuova avventura sullo schermo per Owen Wilson , scelto come protagonista di ... (movieplayer)

"Onesti nello Sport", torna il concorso nazionale dedicato a studenti: "Onesti nello Sport", il concorso nazionale rivolto a studentesse e studenti degli Istituti secondari di II grado che ha l'obiettivo di diffondere la cultura alla legalità ...ilmessaggero

Cep, "Europa in ritardo su Big Tech Usa nel campo dell'IA generativa": BRUXELLES - In un nuovo studio dedicato all'intelligenza artificiale (IA) generativa, il Centro per le politiche europee (Cep) mette in guardia dalla posizione dominante detenuta dalle ...ilmessaggero

Le professioni della sostenibilità, quali sono e come cambiano: Le professioni del futuro sono legate alla sostenibilità e alla comunicazione aziendale. La ricerca condotta dall'Università Iulm rivela quali competenze sono più richieste e come prepararsi per il me ...adnkronos