Nel tour Slam by Mini Sorpresa ad Arezzo Parmigiani-Zanchetta firmano la finale

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Conferme e sorprese nella seconda tappa del circuitoby2024, tenutasi nei giorni scorsi ad. In campo femle la bresciana Martinaha ottenuto il terzo successo consecutivo nelby, questa volta in coppia con Erika(nelle due precedenti occasioni aveva vinto con Emily Stellato). Le due hanno sconfitto inle favorite e veterane Pappacena e Marchetti col punteggio di 64 26 64. Più in generale perè il sesto trofeo conquistato in Italia negli ultimi tre mesi: la 29enne lombarda si sta confermando sempre di più ad alti livelli riuscendo a vincere con colleghe diverse. "Mi piace cambiare partner, perché mi aiuta nella mia crescita ...

