Nel challenger. Il bergamasco Ruggeri avanza in Ungheria. Domani trova Tseng

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Continua la corsa di Samuel Vincentnelungherese di Szekesfehervar (74825 euro di montepremi, terra battuta). Il ventiduenne, entrato quest’anno per la settima volta (su otto tentativi) in un tabellone principale passando dalle qualificazioni, ha superato l’austriaco Lukas Neumayer con il punteggio di 1/6, 6/4, 6/3. Dopo una partenza sottotono che gli è costata il primo set in poco più di mezz’ora,è entrato in partita strappando il servizio all’avversario nel secondo gioco del secondo set, arrivando addirittura a fallire una palla per salire 4-0. Una volta sfumata l’occasione, è stato rimontato da Neumayer, dando vita ad una catena di contro break che alla fine hanno premiatoal decimo gioco. Più lineare l’andamento del terzo parziale, con ...

Matteo Berrettini rientrerà in campo nel Challenger di Phoenix , dove lo scorso anno si fermò ai quarti: l’azzurro, proprio come nel 2023, usufruirà di una wild card. Il tennista italiano è stato ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-POTAPOVA 15-15 Prima vincente. 0-15 Lungo il rovescio del francese. 1-0 Sbaglia la volèe ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-POTAPOVA Berrettini-Gaston 3-6, 6-3! In rete il dritto di Gaston! Si va al terzo. Un parziale ... (oasport)

challenger Phoenix: Matteo, dove eravamo rimasti Berrettini supera Gaston in tre set: Berrettini titubante nel primo set, cresce via via che l'incontro va avanti. Bel rientro con vittoria, ora Cazaux o Walton ...ubitennis

challenger Phoenix, buona la prima per Matteo Berrettini: sconfitto in rimonta Gaston e approdo agli ottavi: 194 giorni dopo, Matteo Berrettini è tornato in campo e l'ha fatto nel challenger di Phoenix (USA), torneo a cui è particolarmente affezionato visto il successo del 2019. Il tennista italiano ha ripre ...oasport

Berrettini, finalmente un sorriso: rientro vincente contro Gaston in Arizona: Avevamo ancora negli occhi l’ennesimo infortunio al secondo turno degli Us Open, contro il francese Rinderknech. E già rivedere in campo Matteo Berrettini, quasi 7 mesi dopo l’ultima volta, è stata un ...gazzetta