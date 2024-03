Nel 2023 481mila occupati in più | sono soprattutto posti fissi Ma in valore reale gli stipendi continuano a scendere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nelin Italia idi lavoroaumentati diunità rispetto al 2022, un incremento del 2,1%. Lo rende noto l’Istat sottolineando che glihanno raggiunto quota 23 milioni 580 mila. Il tasso di occupazione di 15-64 anni si è attestato al 61,5% (+1,3 punti percentuali) e, nell’ultima parte dell’anno, il tasso di occupazione femminile ha toccato il 53,4%, livello più alto di sempre. La disoccupazione scende al 7,7% (-0,4 punti). I discalano sotto quota due milioni, a 1 milione 947mila (-81mila unità). Il numero di inattivi (chi non ha e non cerca lavoro, ndr) diminuisce per il terzo anno consecutivo (-468 mila, -3,6% in un anno), attestandosi a 12 milioni 377 mila. L’occupazione è aumentatanel settore alberghi e ristorazione ...