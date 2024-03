“Neanche dentro al Pd” Fiorello è letale con Schlein | camposanto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Rosario, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e il resto del cast di Viva Rai2! hanno aperto la puntata di mercoledì 13 marzo con la solita dose di buonumore tra musica, tanta ironia e la consueta, improbabile, rassegna stampa del giorno. Il tema centrale è ancora quello politico: archiviate le elezioni in Abruzzo, il focus si sposta sulla Basilicata. Escherza: "Ora in Abruzzo si sente l'eco... C'è nessuno? Dove state andando? Tutti in Basilicata!". Carlo Calenda si defila dal campo largo, ma c'è il nodo Bersani: "Lo portano in giro come una reliquia. Pier Luigi, lasciali perdere", dice ancora lo showman. “Ellydice 'batteremo Giorgia Meloni se restiamo uniti. Pd, noi vi vogliamo bene, ma non riuscite a stare uniti nemmeno da soli, figuratevi mettere d'accordo tutti gli altri partiti. Come dico sempre, da campo ...