' Ndrangheta | concluso processo ' Costa pulita' | 25 condanne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si èdavanti ai giudici del Tribunale di Vibo Valentia con 25, 13 non doversi procedere e 7 assoluzioni il filone in ordinario del" scaturito dall'omonima operazione antimafia che il 20 aprile 2016 portò all'arresto di numerose persone ritenute presunti vertici o gregari dei clan di 'Accorinti di Briatico, Mancuso di Limbadi e della famiglia Il Grande di Parghelia. In questo troncone gli imputati sono 45 - in abbreviato l'appello si ècon 22e 7 assoluzioni - accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, usura, concorso esterno in associazione mafiosa, appalti truccati, danneggiamenti, detenzione illegale di armi, intestazione fittizia di beni e società, corruzione ...