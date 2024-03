Nba | Sabonis da record per Sacramento Indiana stende Oklahoma City

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Milano, 13 marzo 2024 – Undatrascinaal netto successo su Milwaukee per 129-94. Con una prova da 22 punti e 11 rimbalzi, il lituano diventa l'unico giocatore della sua franchigia assieme a Jerry Lucas a collezionare 47 doppie doppie consecutive: una quota che fu raggiunta per la prima volta nel 1968. Fox e Monk aggiungono rispettivamente 29 e 25 punti, mentre dall'altra parte non è sufficiente per le speranze dei Bucks la prestazione in doppia doppia di Giannis Antetokounmpo, che chiude con 30 punti e 13 rimbalzi. Delude invece Lillard, a segno con appena 10 punti. Sono 7 i punti siglati da Gallinari in altrettanti minuti passati sul parquet. Rimontona Minnesota Clamorosa rimonta di Minnesota in quel di Los Angeles. Sullo stesso parquet dove appena due giorni prima avevano alzato bandiera bianca contro i ...

Domantas Sabonis Made Sacramento Kings History Against Bucks: Domantas Sabonis made Sacramento Kings history. On Tuesday evening, the Sacramento Kings hosted the Milwaukee Bucks in California. The Kings won by a score of 129-94, and De'Aaron Fox led the way with ...si

NBA 2023/24, tutti i risultati della notte del 12 marzo! – VIDEO: La notte NBA ci offre 7 sfide molto interessanti da analizzare. Partiamo dalla Eastern Conference dove la capolista Boston vince anche in casa di Utah e allunga sempre più. Serata da dominatore assolu ...generationsport

Luka Doncic looks to stretch triple-double roll against Warriors: Doncic has 17 triple-doubles for the season and trails only Domantas Sabonis (22) and Nikola Jokic (21). His run is tied with three others for the third-longest in NBA history, trailing only Westbrook ...rappler